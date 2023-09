Sistemul de avertizare sonoră… Nu este, da? Elementele reflectorizante, fluorescente la nivelul feței.

– Dar e lumină… E 10 și jumătate, ziua.

Sancțiunile sunt: pentru lipsă documente – avertisment, pentru lipsa sistemului de avertizarea sonoră aveți o sancțiune de 870 de lei, 435 de lei în 15 zile, pentru lipsa elementelor reflectorizant-fluorescente de la nivelul roților.



– Dar am far, am două faruri și e și lumină afară.

– Pentru lipsa elementelor reflectorizant-fluorescente de la nivelul spițelor sancțiunea este, de asemenea, de 870 de lei, 435 de lei în 15 zile. Iar pentru lipsa elementului fluorescent-reflectorizant de culoare roșie din spate – avertisment. În total, 12 puncte amendă ori 145 de lei punctul, 1.740 de lei.

