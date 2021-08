Într-o intervenție la Realitatea Plus, Beatrice Mahler a subliniat faptul că, în acest moment, situația din secțiile ATI nu este critică, însă lucrurile pot evolua într-o direcție nedorită.

"Nu suntem, încă, la un nivel de incidență atât de mare încât să se impună dotarea tuturor spitalelor cu paturi COVID, dar în spitalele dedicate se observă o creștere a numărului de pacienți internați cu forme severe în secțiile de terapie intensivă. (...) Din păcate, am avut și situații în care pacienții, chiar dacă nu se simt bine, stau acasă până în ultima clipă. Am avut zilele trecute un caz în care un pacient a ajuns până în curtea spitalului cu mașina proprie și apoi a intrat în ATI cu o formă severă. Este stabili în acest moment și asta ne bucură, dar sunt tristă că vorbim de aproape un an despre manifestările respiratorii severe pe care le poate genera COVID și de faptul că pacienții nu realizează gravitatea stării lor de sănătate. Astfel de situații ar fi bine să nu se întâmple, iar pacienții care au o stare alterată de sănătate ar trebui să solicite ajutorul ambulanțelor pentru a ajunge la spital. "

CEI MAI MULȚI PACIENȚI DE LA ATI SUNT VACCINAȚI

Beatrice Mahler a subliniat și faptul că particularitatea noi variante care-i sperie cel mai mult pe specialiști este aceea că-i afectează și pe pacienții vaccinați.

"Un singur pacient aflat la ATI cu COVID este nevaccinat, dar are evoluție bună. Pe de altă parte, numărul de pacienți este relativ mic comparativ cu valurile anterioare, însă din datele statistice de la noi și din informațiile care ne vin din statele care au trecut și trec în continuare prin valul 4 este adevărat că varianta Delta pune probleme pentru că este mai infecțioasă și, din păcate, ajunge să infecteze și pacienți care au fost vaccinați, mai ales pe aceia care au comorbidități."

NU PUTEM LUPTA DOAR CU SPITALELE DIN PRIMA LINIE

Întrebat despre strategia ce ar trebui abordată urmată odată cu creșterea numărului de infectări, managerul Institutului de Pneumoftiziologie a afirmat că ar fi bine ca de la nivel ministerial și guvernamental să se acționeze astfel încât să fie evitate greșelile din perioada valurilor precedente.

"Eu sper că România va gestiona la nivel macro acest lucru, nu doar cu spitalele care au fost până acum în prima linie, e nevoie ca toată lumea să pună umărul, ca toți pacienții cu boli pulmonare sau afecțiuni cronice să găsească ușa deschisă la toate spitalele și să fie circuite separate, pentru că trebuie să învățam să trăim cu COVID și să înțelegem că toată lumea are dreptul la sănătate, și cei care au COVID, dar și cei care nu au", a afirmat Mahler.