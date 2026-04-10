Ce reprezintă Sfântul Epitaf

În biserici, Sfântul Epitaf este o pânză pe care este reprezentat trupul Mântuitorului după coborârea de pe cruce. Aceasta este așezată pe o masă împodobită cu flori, simbolizând mormântul lui Hristos. Credincioșii se apropie, o sărută, lasă flori și apoi se apleacă pentru a trece pe sub masă, de obicei de trei ori.

Semnificația trecerii pe sub Epitaf

Deși mulți consideră acest gest o simplă tradiție transmisă din generație în generație, el are o semnificație spirituală profundă. Trecerea pe sub Epitaf simbolizează coborârea în mormânt alături de Hristos și participarea simbolică la moartea și Învierea Sa.

Actul de a trece în genunchi exprimă smerenie, pocăință și dorința de înnoire sufletească. Este, în același timp, o reamintire a renașterii spirituale, asemănătoare cu cea din Taina Botezului, sugerând că orice sfârșit poate deveni un nou început.

De ce se face de trei ori

În multe locuri, credincioșii trec de trei ori pe sub masă, numărul trei având o simbolistică aparte în creștinism, fiind asociat cu Sfânta Treime. Acest gest repetat întărește ideea de purificare și renaștere spirituală.

Rolul florilor în acest ritual

Florile aduse în Vinerea Mare nu au un număr fix. Fiecare persoană oferă cât poate și cât simte. Acestea sunt folosite pentru împodobirea Epitafului și simbolizează viața, speranța și frumusețea sufletului.

În același timp, florile reprezintă o formă de rugăciune tăcută, o ofrandă sinceră și o expresie a dorinței de curățare interioară. Ele sugerează că, dincolo de suferință și moarte, există întotdeauna promisiunea vieții.

Tradiția spune că, după ce treci pe sub Sfântul Epitaf, nu mai ești același. Dincolo de simbolism, acest moment oferă credincioșilor ocazia de reflecție, liniște și apropiere de valorile spirituale autentice.

Astfel, trecerea pe sub Epitaf în Vinerea Mare nu este doar un obicei, ci o experiență profundă, care îmbină credința, tradiția și dorința de transformare interioară.