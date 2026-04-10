Decizia vine după perturbări prelungite în transportul aerian, generate de escaladarea războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, care a dus la anularea a peste 21.000 de zboruri. Conflictul a redus şi mai mult coridorul aerian deja limitat pentru zborurile lung-curier dintre Europa şi Asia şi a complicat operaţiunile companiilor aeriene internaţionale.

Compania aeriană, deţinută de grupul IAG, a suspendat unele zboruri atunci când conflictul a izbucnit la sfârşitul lunii februarie. După reluarea operaţiunilor, British Airways intenţionează să reducă serviciile către Dubai, Doha şi Tel Aviv la câte un zbor pe zi începând cu 1 iulie.

De asemenea, numărul zborurilor către Riyadh va fi redus de la două curse zilnice la una singură, începând de la mijlocul lunii mai.

În acelaşi timp, compania va redistribui aeronavele eliberate pentru a introduce zboruri zilnice către Bengaluru şi Nairobi şi pentru a creşte capacitatea pe rutele către Delhi şi Hyderabad.

”Monitorizăm constant situaţia şi suntem în contact direct cu clienţii afectaţi pentru a le oferi mai multe opţiuni”, a transmis compania.

Modificările de program vor rămâne în vigoare pe durata sezonului de vară al aviaţiei, care se încheie pe 24 octombrie. Unul dintre zborurile către Dubai ar urma să fie reluat la 16 octombrie.