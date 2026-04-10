În ciuda contextului de securitate din Ierusalim, tradiția aducerii Sfintei Lumini continuă și în acest an. Zona orașului vechi este închisă, iar accesul la ceremonia din Sfântul Mormânt este strict limitat. În aceste condiții, autoritățile israeliene au aprobat un culoar special pentru delegația română, astfel încât Lumina să poată fi adusă în siguranță în țară.

„Ministerul de Externe israelian ne-a oferit un culoar special de zbor pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru sâmbătă după-amiază, cu Sfânta Lumină către aeroportul Otopeni din România.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, sperăm să putem primi Sfânta Lumină din mâna Patriarhului Ierusalimului, la Mormântul Domnului, și cu un avion special să ajungem să împărțim românilor această bucurie a Învierii”, a declarat Arhimandritul Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Pentru credincioși, momentul rămâne unul dintre cele mai așteptate din an. Sfânta Lumină va fi adusă pe Aeroportul Otopeni și va fi distribuită în toate eparhiile din România și Republica Moldova, pentru ca fiecare credincios să primească, în noaptea de Înviere, simbolul speranței și al biruinței vieții.