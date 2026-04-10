„Din perspectiva României, nivelul de atenție profesionistă, în acest moment, ar trebui să fie unul dintre cele mai ridicate. Nu trebuie să ne așezăm pe o poziție care, într-o formă sau alta, să ne vulnerabilizeze interesele de securitate, de apărare, de descurajare, legate de orice fel de amenințare dinspre răsărit, dar sunt sigur că un pas înainte din zona Federației Ruse, sigur se va face.

Nu în ideea de a alege o tabără împotriva celeilalte, pentru că situația este glisantă, este în mișcare. România, în primul rând, are interese de securitate naționale, dar și în ceea ce privește spațiul euroatlantic, la frontiera Alianței Nord-Atlantice.

Deci, într-o ordine de priorități, nu ideea de a fi „simpatici” într-o formă sau alta, a profita în dăuna unui partener de semnalele transmise de un alt partener ar putea fi o soluție, aceasta nu este politică externă. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să știe să se poziționeze de așa manieră încât orice dezvoltare să aibă în vedere faptul că România este aici și ca un stat NATO care își apără interesele, dar în egală măsură, un furnizor de securitate”, a declarat Cristian Diaconescu.