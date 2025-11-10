„Băuturile energizante sunt definite ca băuturi comerciale disponibile fără prescripție, cu un conținut ridicat de cafeină, promovate pentru creșterea energiei, a atenției mentale și a performanței fizice”, explică dr. Sandhya Shukla, medic gastroenterolog, conform Adevarul. Deși par inofensive, efervescente și dulci, ele afectează ficatul.

Cafeina este un stimulent natural care te poate face să te simți mai energic și alert. Dar prea multă cafeină poate fi periculoasă.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă ca adulții să nu consume mai mult de 400 mg de cafeină pe zi.

Potrivit sursei citate, o cutie de 355 ml de băutură energizantă poate conține între 40 mg și 250 mg de cafeină, iar dozele mai mari se regăsesc în cutiile de 473 ml. Consumul a două cutii pe zi poate duce la depășirea acestei limite, cu riscuri pentru ficat.

Ficatul, principalul organ de detoxifiere al corpului, trebuie să proceseze toată cafeina consumată. Deși o băutură ocazională nu dăunează, consumul regulat al unor băuturi energizante puternic cofeinizate poate provoca leziuni hepatice în timp.

Spre deosebire de cafea sau ceai, consumul de băuturi energizante poate fi comparabil cu consumul de sifon. Acești zaharuri oferă un impuls temporar de energie, dar ulterior te pot lăsa epuizat.