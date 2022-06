Bătaia a început după ce un jucător al echipei gazdă s-a năpustit spre banca tehnică a celeilalte echipe pe care a acuzat-o ca joaca agresiv in mod intentionat.

În urma altercației, opt antrenori și șase jucători au fost excluși de pe teren.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Tensiunea însă şi-a spus cuvântul, emoţiile au erupt, totul a scăpat de sub control\"\", a declarat, la final, antrenorul lui Seattle, Scott Servais.

Meciul s-a încheiat cu victoria celor din Los Angeles.

Jesse Winker was hit by a pitch and a never-ending BRAWL broke out between the Mariners and the Angels pic.twitter.com/1MgFd55vhn