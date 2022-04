Tânăra a publicat pe Facebook conversația halucinantă avută cu baritonul și susține că acesta a folosit un limbaj injurios după ce ea i-a cerut înapoi împrumutul.

"Îţi sparg faţa" este doar unul dintre mesajele ameninţătoare pe care Cătălin Țoporoc, de la Opera Națională din București, i le-a adresat colaboratoarei sale.

"Din ultima sumă de 17.500 de lei ce încă mi-i datorează, nu a restituit niciun leu, deşi i-am spus că am nevoie de această sumă până în luna aprilie. Pe lângă faptul că suma nu mi-a fost restituită, am primit şi ameninţări (...), fiindu-mi teamă să mai ies pe stradă", a scris tânăra, într-o postare pe Facebook.

Baritonul a reacționat în urma postării, recunoscând cele întâmplate.

"Am ajuns la o limită, mi-am pierdut cumpătul și am folosit un limbaj care nu mă caracterizează. Cei care mă cunosc pot spune că nu am folosit niciodată un asemenea limbaj", a spus Cătălin Ţoropoc.

Postările tinerei au stârnit revoltă și aceasta a primit mai multe mesaje de susținere. În aceeași zi, femeia a fost asigurată de o terță persoană, în numele baritonului, că suma i-a fost restituită.