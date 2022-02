Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor calificat şi tentativă la omor calificat, în baza unui mandat emis de Tribunalul Botoşani, potrivit portalului instanţelor de judecată.



„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani formulata în dosarul nr. 54/P/2022. În temeiul art. 226 Cod procedura penală raportat la art. 202, art. 223 alin. 2 din Codul de procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpatului Marian Petru cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor omor calificat şi tentativa la omor calificat, prev de art. 188, 189 alin. 1 lit. a si h C. penal şi art. 32 rap. la art. 188, 189 alin. 1 lit. f din Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 C. penal pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 15.02.2022, până la data de 16.03.2022, inclusive”, se arată pe portal.just.ro.



Conform anchetatorilor, bărbatul s-a deplasat la locuinţa fostei sale soţii, de 44 de ani, pe care ar fi înjunghiat-o, cadrele medicale ajunse la faţa locului declarând decesul. În aceeaşi locuinţă se mai aflau mama femeii, în vârstă de 60 de ani şi sora acesteia, în vârstă de 38 de ani, care au fost preluate de ambulanţă, prezentând şi acestea plăgi înjunghiate, conform Agerpres.