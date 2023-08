"La ora 8,45 a fost primit un apel anunţând că un cetăţean a fost atacat de un urs. După acel moment, la faţa locului s-a deplasat o ambulanţă a Serviciului Judeţean de Ambulanţă pentru a-i acorda îngrijiri medicale, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean. Paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale victimei, după care au transportat-o la Unitatea de Primire Urgenţe a SJU, iar noi am asigurat zona alături de echipajul de jandarmi", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduţ Pârvu.



Bărbatul ieşise cu animalele într-o zonă din vecinătatea pădurii, moment în care a fost atacat de o ursoaică cu un pui.



"Ieşise cu animalele în extravilan, la ieşire din sat unde are terenurile. Bărbatul are 53 de ani. Ar fi vorba de o ursoaică cu un pui, l-a atacat, a fost preluat de ambulanţă. Au venit poliţişti, jandarmi, ursoaica a dispărut, nu a mai găsit-o nimeni. Urşii ies în perioada aceasta din pădure pentru că au început să se facă prunele şi mai vin prin livezile de la marginea satului, de la marginea pădurii. Bănuiesc că i-a ieşit în faţă pentru că este primul atac de acest gen", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Cozieni, Daniel Panaitescu.



Bărbatul a ajuns la spital stabil, cu un traumatism toraco-abdominal.



"La UPU-SMURD a fost transportat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Cozieni, care a suferit un traumatism toraco-abdominal şi multiple excoriaţii, după ce a fost atacat de un urs. La acest moment, bărbatul este stabil hemodinamic şi respirator, în curs de investigaţii", a transmis purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.