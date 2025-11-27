”În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor penticostal, prin constrângere morală, a recurs la acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (o minoră în vârstă de 15 ani), fără a se putea stabili numărul actelor materiale, la locuinţa acestuia situată în Bucureşti, sector 5”, au transmis, joi, reprezentanţii Parchetului.

Potrivit procurorilor, bărbatul a profitat de starea de vulnerabilitate a adolescentei şi de încrederea acordată acestuia, ea percepându-l ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-şi exprima voinţa.

”În acest context, inculpatul a acţionat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor şedinţe de mărturisire desfăşurate fără prezenţa altor persoane”, au menţionat anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Miercuri, judecătorii au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. În schimb, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.