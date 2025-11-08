Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineață într-o curte din comuna Vânători-Neamț, satul Nemțișor. Rulota în care locuia un bărbat a fost cuprinsă de flăcări, după ce acesta montase o sobă în interior și lăsase materiale ușor inflamabile în apropierea acesteia.

Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând generalizat rulota şi riscând să se propage la locuinţa din apropiere.

„Până la sosirea pompierilor, din interiorul rulotei s-a autoevacuat un bărbat. Acesta prezenta arsuri pe o suprafaţă mare a corpului, fiind preluat de echipajul de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi ulterior transportat la CPU Târgu-Neamţ. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu arsuri de gradul II şi III pe 90% din suprafaţa corpului, a fost preluat şi transportat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă (de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ) la unitatea de primiri urgenţe Piatra-Neamţ”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.