Cum s-a petrecut agresiunea

Incidentul a avut loc în ianuarie 2024, după ce cei doi soți au consumat băuturi alcoolice și s-au culcat. În timpul nopții, bărbatul s-a enervat pe soția sa, care sforăia, și a început să o lovească repetat cu pumnii.

Victima, tot în vârstă de 50 de ani, a reușit să se refugieze în camera fiicei, cea care a și sunat la poliție. Până la sosirea agenților, agresorul părăsise locuința.

Inițial, femeia nu a depus plângere și nici nu a mers imediat la medic. Abia după cinci zile, starea ei s-a agravat, fiind transportată de urgență la spital. Medicii au stabilit că suferise o ruptură de splină, leziune ce a necesitat intervenție chirurgicală.

Deși căsătoria celor doi există în continuare în acte, soții trăiesc separat. Instanța a decis condamnarea agresorului la o pedeapsă cu suspendare pentru violență în familie, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.