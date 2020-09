Bărbat căutat internațional pentru că a vândut o minoră pentru o sumă de bani și un câine sfidează justiția

Vorbim despre un caz revoltator care s-a petrecut in orasul Bistrita. Un barbat care a fost acuzat ca a exploatat o tanara de doar 15 ani se afla in libertate la mai bine de noua ani de la incident.

Totul a inceput in 2010, cand barbatul impreuna cu iubita sa si cu un alt prieten au exploatat-o pe tanara de 15 ani. Acestia au racolat-o pe fata, au drogat-o si au obligat-o sa se prostitueze. Timp de un an de zile fata le-a facut pe plac celor trei, insa in momentul in care aceasta a inceput sa faca probleme, barbatul a decis ca trebuie sa scape de ea.

Acesta a vandut-o unui alt traficant pentru un pitbull si o suma de bani, insa tanara a reusit sa scape din mainile celui de-al doilea traficant cu ajutorul unor client de-ai ei, carora li s-a facut mila de ea si au alertat autoritatile.

Anul trecut, instanta a decis ca barbatul din Bistrita isi va petrece urmatorii sase ani in inchisoare. La scurt timp dupa aflarea sentintei, acesta s-a facut nevazut si a plecat din tara. De atunci si pana in momentul de fata politistii il cauta pe barbat desi acestea este foarte active pe retelele de socializare, unde posteaza locurile pe care le viziteaza, inclusiv orasul in care locuieste. Ba mai mult, acesta nu se sfieste si posteaza adesea mesaje batjocoritoare la adresa autoritatilor.