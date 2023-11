Mai mult, spun sursele Realitatea Plus, proiectul care a isterizat Romania cel mai probabil, nu va trece.

Se cauta, practic, solutii si, potrivit unor surse, este posibil ca masura sa fie inclusiv eliminata din lege. Luni, premierul Marcel Ciolacu a convocat la Guvern reprezentantii bancilor, dar si specialisti din Ministerul de Finante si din Banca Nationala pentru a sta de vorba si a incerca sa gaseasca solutii, dupa ce reprezentantii bancilor au anuntat ca vor creste comisioanele la retragerile de numerar în urma acestei masuri, dar si in urma noilor taxe impuse asupra bancilor.

In caz contrar, ar trebui sa intre in vigoare de la data de 11 noiembrie, iar de atunci romanii ar avea limite pana la care pot sa cheltuie bani cash in fiecare zi.

Imposibilitatea aplicării proiectului banilor cash, explicată de avocatul Adrian Cuculis

Într-o intervenție la Realitatea Plus, avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre șansele reale ale aplicării acestui proiect de lege și, mai important, ce pot face clienții băncilor în cazul în care instituția bancară le mărește comisioanele:

„Oamenii astia sper ca s-au gandit ca proiectul asta e ceva este ceva de genul „hai sa incercam apa cu degetul”, pentru ca realmente tu n-ai facut niciun fel de studiu sa vezi ce impact are. Credeti-ma ca va dau cateva exemple care pur si simplu o sa va socheze si la care nu s-a gandit nimeni. Daca eu vreau sa ma duc sa platesc cu o amenda de 10.000 lei, cum fac la amenda aia? S-a gandit cineva oamenii care nu au carduri, oamenii care sunt popriti, care sunt executati silit, ca sunt cu zecile de mii.

De ce sa ma gandesc sa transform tara asta care oricum aproape ca e transformata intr-o tara a bancilor, a pacanelelor, a farmaciilor si mai sunt si, ma rog, benzinarii. Cam astea sunt cele patru mari afaceri din Romania care prospera”, a spus avocatul.

Ce poți face când banca mărește comisioanele?

„Singura varianta pe care o ai este sa denunti contractul. In toate concractele bancare exista aceasta crestere de speze bancare, care bineinteles ca trebuie sa acorde consumatorului o perioada de 30 de zile de conformare sau, din contra, de renuntare la contractul respectiv. Si aici va trebui ca Consiliul Concurentei sa fie cu ochii pe toate bancile, sa nu asistam din nou la vreo posibila cartelizare cu privire la stabilirea unor comisioane foarte mari”, a mai spus avocatul Adrian Cuculis.

