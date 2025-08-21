Totul, în ciuda faptului că pot fi găsite pe internet modele asemănătoare care costă în jur de 800 de lei bucata. Primarul se mândrește cu investiția, însă îi anunță pe oameni că mai au de așteptat dacă vor să aibă canalizare sau străzi mai bune.

A împânzit comuna de bănci în plină austeritate

Situația din comuna Măceșu de Sus a stârnit revoltă printre localnici. Unii dintre ei susțin că ar fi preferat ca banii să fie investiți într-un sistem de canalizare.

„Eu aveam pe ce să stau, pentru mine nu era necesar. Dar nu știu pentru alții.

Sunt prea multe una lângă alta și mizeria este...de mizerie...

Canalizarea da, aia trebuia, că dau pe lună un milion să descarc aia, fosa. Dacă era canalizare pe aici, mă legam aici.”, spun localnicii nemulțumiți.

„ - Văd că nu stați pe banca primarului.

- Păi avem bancă făcută aici și eu nu pot să stau sus acolo pe ea.

- Nu are niciun sens să fie acolo.

- Decât să fi luat bănci mai bine săpa un alt puț să fie apă potabilă. ”, au transmis sătenii.

Primarul se mândrește însă cu proiectul.

„Băncile sunt prinse în lista de investiții pe anul 2025 de consiliul local Măceșu de Sus, la propunerea mea și votate de Consiliul Local.

12 milioane bucata, lei vechi vorbesc, 100 de bucăți.

Canalizare nu este. Avem un proiect în derulare. Suntem prinși pe PNDL.”, a declarat primarul comunei.