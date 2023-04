Bunicii trăiesc acum cu o vină apăsătoare. Ani de zile, nepotul lor îi ruga în lacrimi să îl scape de propria mamă.



"Venea la noi copilul şi 'Mamă, tată, nu mă lăsa, că mama mă omoară!', a povestit bunica baiatului, la un post TV.



Cei bătrâni nu au crezut, însă, nicio clipă că fiica lor va face un gest extrem. Săptămână trecută, trupul băiatului a fost găsit într-o geantă, pe fundul unui lac din nordul Belgiei.



Timp de aproape trei luni, mama şi tatăl vitreg al copilului au ascuns crima. De când a fost luat din ţară, bunicii l-au mai văzut o singură dată pe Raul, printr-un apel video, în noiembrie anul trecut.



"Am sunat să ne arată copilul. Nu a vrut nicicum. Ba că îl culcă, ba că-i afară, ba că-i la magazin. Am auzit că l-a ţinut în casă, sub pat pe copil. I-a luat acolo să-i chinuie pentru ce? Mai bine îi lăsa aici", a mai spus femeia.



Familia strânge acum bani ca să poată aduce şi înmormânta în România trupul celui mic. Între timp, mama rămâne în arest în Belgia, acuzată de agresiune și complicitate la omor. În custodia poliţiştilor este şi tatăl vitreg, care a încercat să fugă. Anchetatorii l-au prins în Olanda, la aproape trei luni după ce ar fi ucis copilul cu sânge rece.