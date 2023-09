"Nu au dat declaratii (Doldurea si Stanga - n.r.). Au ales, la indrumarea mea, sa nu dea nicio declaratie. Trebuie sa cunoastem si noi dosarul.

Nu am fost luati prin surprindere (de retinerea de marti seara - n.r.), se asteptau la cum s-a desfasurat lucrurile.

Nu le cunosc eu (datele din dosar - n.r.) si eu contez in aceasta ecuatie.

Intr-o astfel de afacere cu materii atat de periculoase, este inclusiv riscul unei scantei care poate duce la o catastrofa.

Intreaga afacere a fost gandita astfel incat sa nu exista nici macar riscul unei scantei. Asa a fost gandita afacerea - securizand orice risc. E un serviciu, totusi, de interes pubclic. Se poate intampla la oricare statie...

In legatura cu orice fel de raspundere, am considerat ca este necesar sa le asiguram oamenilor revedirea in confortul lor normal.

Compensatii vor fi pentru toti cei afectati de explozii.

Cred ca am depasit momentul (retinerii - n.r.). Aseara am fost un pic tulburat referitor la ce s-a intamplat. Toate datele noastre le aveau in ideea ca daca este cazul de venit aici, sa ni se dea un semn. Nu s-a intamplat asta, dar nu este ilegal cum s-a procedat (faptul cau au fost retinuti - n.r.).

Vom intra in altfel de proceduri, asa ca sa nu va asteptati din partea mea la astfel de discutii", a declarat avocatul Florin Cojocaru la finalul audierilor de astazi, de la Parchetul General.

Citeste si Florin Cojocaru, avocatul firmei Flagas care deține stația GPL de la Crevedia, apărări controversate