"Nu credeam că o să prind ziua ni care președintele nostru să spună că se bazează pe intuiție. Când ai servicii, când ai ajutorul altor țări care au servicii. când ai totul și fonduri substanțiale să vii să mi spui că intuiția ta îți spune lucrul acesta... Foarte curând putem să mergem la ghicitoare sau la Baba Vanga.



Periculozitatea, ceea ce spune dl președinte al nostru este cu totul altă. De acum în colo cine se face că nu înțelege e o greșeală. Nu mai avem nevoie de lege. o să avem motivări ale judecătorilor de condamnare care vor spune am mers pe intuiția dlui președinte. Nu mai avem probe. Atunci să desființăm tribunalele și să angajăm ghicitori să ne spună cine e de vină și ce intuiție are persoană respectivă", a declarat avocatul.