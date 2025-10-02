"Nu credeam că o să prind ziua ni care președintele nostru să spună că se bazează pe intuiție. Când ai servicii, când ai ajutorul altor țări care au servicii. când ai totul și fonduri substanțiale să vii să mi spui că intuiția ta îți spune lucrul acesta... Foarte curând putem să mergem la ghicitoare sau la Baba Vanga.
Periculozitatea, ceea ce spune dl președinte al nostru este cu totul altă. De acum în colo cine se face că nu înțelege e o greșeală. Nu mai avem nevoie de lege. o să avem motivări ale judecătorilor de condamnare care vor spune am mers pe intuiția dlui președinte. Nu mai avem probe. Atunci să desființăm tribunalele și să angajăm ghicitori să ne spună cine e de vină și ce intuiție are persoană respectivă", a declarat avocatul.
Avocatul lui Bogdan Peșchir îl desființează pe Nicușor Dan: Se bazează pe intuiție, foarte curând putem merge la Baba Vanga
Justiția a ajuns să se facă doar pe intuiție, iar dosarele vor fi făcute curând la ghicitoare! Sunt acuzațiile devastatoare făcute de avocatul lui Bogdan Peșchir după declarațiile halucinante ale lui Nicușor Dan în care a spus că el crede că influencerul ar fi făcut donații de 20 de milioane de euro și nu de 900 de mii de euro, așa cum au spus procurorii. Mai mult, Cristian Sârbu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că președintele nici măcar n-are voie să intervină în dosar.
