"Este imperios necesar să se facă lumină dacă este adevărat (împlicarea oamenilor lui Biden și ai lui Iohannis în anularea alegerilor din decembrie 2024 - N.R. ) și Nicușor Dan să ceară urgent CSAT să desecretizeze aceste informații, să vedem dacă este real ceea ce s-a întâmplat în CSAT. Trebuie musai desecretizat și, dacă este adevărat, dl. Predoiu trebuie să își dea demisia ieri, nu azi.

Este inadmisibil să ne arunce de la cel mai înalt nivel într-o asemenea situație. România a fost transformată într-un stat nedemocratic, un stat care nu mai are democrație, ci este un regim hibrid. Nimeni nu mai este interesat să discute cu liderii de la București, după cum observați.

Banii pe care i-am dat pe armamente ca să ne împrietenim cu americanii au fost ai românilor, nu ai lui Cătălin Predoiu și domnia sa a aruncat în aer tot ceea ce construise poporul român cu migală. (...) Probabil vor fi dosare penale pentru acei lideri care au făcut așa ceva," a afirmat Ingrid Mocanu.

Avocata a reac'ionat după ce presa amerciană a relatat, pe surse, că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, examinează un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

PRESA SUA: OAMENII LUI BIDEN AU CERUT OAMENILOR LUI IOHANNIS SĂ ANULEZE ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN DECEMBRIE 2024

Potrivit surselor citate de presa americană, echipa lui Joe Biden ar fi fost ajutată de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Luminița Odobescu pentru a răsturna votul prezidențial. Realitatea PLUS i-a contactat pe cei trei pentru un punct de vedere, însă, deocamdată nu au răspuns. De altfel, liderul suveranist Călin Georgescu a declarat încă de luni că dosarul anulării alegerilor, pe care cel mai probabil le-ar fi câștigat, „se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clar identificați”.