Anca Alexandrescu are imagini-bombă cu locotenenții lui Florian Coldea. Jurnalista a publicat, marți, pe contul său de Facebook, două fotografii cu Victor Ponta și Vasile Dâncu, după ce s-au văzut la un restaurant de lux, situat într-o "zonă bună" a Capitalei. Potrivit moderatoarei emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, în cadrul întâlnirii, cei doi ar fi "pus la cale strategia de apărare a șefului lor suprem". Mai târziu, într-o intervenție la Realitatea PLUS, jurnalista a comentat imaginilie, spunând că încercarea politicienilor de a-l scoate nevinovat în aceste zile demonstrează, de fapt, "profunzimea acestui Stat Paralel și micimea acestor oameni politici".