Un avion cargo cu fuselaj larg al companiei UPS s-a prăbușit și a izbucnit într-un incendiu masiv la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, ducând la moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11, potrivit autorităților și presei internaționale.

Bilanț confirmat la 3 morți și 11 grav răniți

Conform CNN, bilanțul confirmat al victimelor este de 7 morți și 11 răniți, unii dintre ei fiind în stare gravă. Reuters a raportat că flăcările provocate de impactul avionului au declanșat o serie de incendii la sol, într-un coridor industrial adiacent Aeroportului Internațional, provocând aparent una dintre victimele confirmate și rănirea celor 11 persoane, care au fost transportate la spital, conform oficialilor aeroportului.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a menționat că unele persoane au suferit răni "foarte grave" și că se așteaptă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce personalul de urgență reușește să stingă incendiile care încă ard în apropierea aeroportului.

Aeronava cu trei motoare era alimentată pentru un zbor de opt ore și jumătate către Honolulu și transporta un echipaj de trei persoane, potrivit UPS. Oficialii federali și-au exprimat temerea că toate persoanele de la bord au decedat, iar un purtător de cuvânt al aeroportului din Louisville a confirmat ulterior a patra victimă.

Mai multe clădiri din spatele pistei au luat foc

Postul de televiziune WLKY, afiliat CBS, a difuzat imagini video care surprindeau momentul accidentului, arătând foc pe una dintre aripi în timpul decolării și o explozie la impactul cu solul. Mai multe clădiri dintr-o zonă industrială din spatele pistei au luat foc, iar fumul negru și gros se înălța pe cerul serii.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat că Zborul UPS 2976 s-a prăbușit marți, 4 noiembrie, în jurul orei locale 17:15, după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky.

O întrebare crucială pentru anchetatori va fi dacă motorul s-a desprins înainte de prăbușire, au indicat surse informate cu privire la subiect, menționând rapoartele video despre resturile de pe aerodrom. Expertul american în siguranța aeriană și pilotul John Cox a subliniat că echipa de investigație va trebui să determine de ce avionul cu trei motoare nu a putut continua zborul după ce primul motor a luat foc. "Este un incendiu prea mare pentru un incendiu normal, tipic pentru un motor", a spus Cox. "Acel avion ar fi trebuit să poată zbura cu două motoare. Așadar, acum trebuie să analizăm ce a cauzat imposibilitatea zborului", a adăugat el.

Primarul din Louisville, Craig Greenberg, a declarat pe rețelele de socializare, cu puțin înainte de ora 19:00 ET (00:00 GMT), că incendiile încă ardeau în apropierea aeroportului. Autoritățile au emis un ordin de adăpostire pe loc pentru toate locațiile aflate la o distanță de 8 km de aeroport.

Avionul era vechi de 34 de ani

Aeronava implicată era un avion de marfă MD-11 vechi de 34 de ani, conform înregistrărilor FAA. Boeing, care a achiziționat programul MD-11 în urma fuziunii cu McDonnell Douglas, a exprimat îngrijorare pentru siguranța celor afectați și a promis asistență tehnică pentru anchetă.

Potrivit Flightradar24, avionul, care opera pentru UPS din 2006, a zburat de la Louisville la Baltimore și înapoi în aceeași dimineață. Datele de la Flightradar24 arată că aeronava a urcat la o altitudine de 175 de picioare și a atins o viteză de 184 de noduri înainte de a efectua o coborâre bruscă.

UPS a transmis că nu a confirmat încă existența vreunui rănit sau victime în urma accidentului. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) va conduce ancheta și a trimis o echipă la fața locului. De obicei, NTSB are nevoie de 12 până la 24 de luni pentru a finaliza o investigație, a stabili cauza probabilă și a emite recomandări.

Aeroportul incidentului, cea mai mare facilitate de colete din lume

Aeroportul din Louisville găzduiește UPS Worldport, hub-ul global al operațiunilor de transport aerian de marfă al firmei de curierat și cea mai mare facilitate de manipulare a coletelor din lume. UPS este cel mai mare angajator din Louisville, oferind 26.000 de locuri de muncă în zonă, potrivit Louisville Business First.

Tragedia a reverberat puternic în comunitate. "Sunt alături de toată lumea de la UPS, pentru că acesta este un oraș UPS", a declarat Betsy Ruhe, membru al Consiliului Metropolitan Louisville, al cărui district include aeroportul. "Cu toții cunoaștem pe cineva care lucrează la UPS și toți își trimit mesaje prietenilor și familiei, încercând să se asigure că toată lumea este în siguranță. Din păcate, unele dintre aceste mesaje probabil vor rămâne fără răspuns", a adăugat ea.

Aeroportul din Louisville a fost închis după incident, iar accidentul este de așteptat să perturbe livrările UPS și ale clienților săi majori, printre care Amazon, Walmart și Serviciul Poștal al Statelor Unite.