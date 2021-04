În această săptămână vom atinge vârful celui de-al treilea val al infecțiilor cu SARS-COV-2, spun experții în statistică și sănătate publică. Asta înseamnă că numărul cazurilor noi ar putea ajunge la 7 mii, cel târziu vineri. Peste șase mii de infectări au fost raportate în ultimele 24 de ore și încă 129 de români au murit. Numărul total al deceselor a ajuns la 23.500, iar cel al infectărilor se apropie de un milion. Situația este critică la ATI, unde avem un nou record de pacienți. 1.412 români sunt acum în stare gravă, mulți dintre ei pentru că s-au dus prea târziu la spital. Capitala și 13 județe sunt în continuare în scenariul roșu, cu rate de infectare mai mari de 3 la mia de locuitori.

Vârful valului trei al pandemiei va fi atins chiar în această săptămână. Experții se așteaptă la șapte mii de cazuri zilnice.

"Dat fiind faptul ca a fost un numar mare de oameni care au intrat in contact si marea majoritate nu purtau masca, este posibil ca efectul acestor adunari care au fost facute in absenta masurilor de protectie sa se traduca in cresterea numarului de cazuri", a declarat epidemiologul Doina Azoicăi.

În plus, experții susțin că în toamnă ne vom confrunta cu un al patrulea val, care va viza persoanele nevaccinate. De aici și dorința tot mai multor români de a prinde un loc la vaccinare, chiar cu prețul de a sta la cozi câteva ore.

Dacă vom asista într-adevăr la o descreștere a numărului de cazuri în următoarele săptămâni, Guvernul ia în calcul o relaxare a măsurilor.