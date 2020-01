Avarie majoră în București. Zeci de blocuri nu au apă caldă și căldură

Nu este singura problemă din acest an. În urmă cu două zile, o altă avarie a afectat zeci de blocuri din sectorul 5.

Peste 500 de blocuri din sectorul 5 au apă și căldură sub parametri normali, în timp ce zeci de blocuri din același sector al Capitalei nu au avut, miercuri, deloc apă și căldură.

Acest lucru s-a întâmplat din cauza unor avarii la conducte.

Alexandru Burghiu, director Termoenegetica, a declarat la Realitatea PLUS, a confirmat avaria și a spus că „este o functionare sub parametri în această zi, este generata de o problemă in zona Palatului Cotroceni. Ni s a permis accesul, am intervenit iar în cursul acestei dupa amieze va fi rezolvat. Nu este oprit, sistat agentul termic, concret vine mai putina caldura decat ar fi in mod normal. Problema a apărut aseară (joi - n.red.), aveam nevoie de acordul celor de la Palatul Cotroceni, l-am obținut în cursul prânzului (vineri - n.red.) ca să putem intra. În momentul de față se intervine, se va izola și starea de normalitate va reveni”.