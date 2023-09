Alianţa pentru Unirea Românilor îşi prezintă, sâmbătă, candidaţii pentru alegerile europarlamentare în cadrul primului eveniment regional organizat la Centrul Expoziţional Constanţa.



Cu acest prilej, Christian Terheş, care va deschide lista formaţiunii, a declarat că de mai mulţi ani în fruntea ţări sunt oameni care acţionează împotriva poporului.

“De ani de zile avem, din păcate, oameni şi în fruntea acestei ţări, dar şi în fruntea Uniunii Europene care nu doar că numai ţin cu poporul, dar pare că acţionează vădit împotriva lor. Un coleg, un invitat, spunea liderii puternici nasc timpuri puternice. Timpurile puternice nasc lideri slabi, liderii slabi nasc timpuri slabe şi suntem în situaţia de acum. Vor putea aceeaşi clasă politică românească şi europeană să schimbe România în bine şi Europa? Alternativa suntem noi. Şi nu doar noi, grupul de spartani pe care îl vedeţi aici, dar fiecare dintre dumneavoastră. Alegerile din 2024 sunt foarte simple: libertate sau vasalitate, tiranie sau democraţie, normalitate sau anormalitate, depinde de fiecare dintre noi să ducem acest mesaj fiecărui mesaj şi să îl facem să înţeleagă, nu dorim o Românie în afara Uniunii Europene, dar nici nu dorim o României care să stea în genunchi vasală în faţa unor oameni care nu sunt aleşi de nimeni”, a declarat europarlamentarul Christian Terheş.

El a criticat şi Pactul Verde european.

“Vine Ursula Von Der Leyen şi ne promovează de trei ani aşa numitul pact verde – Green Deal. Am fost în urmă cu doi ani la mina Lupeni, am intrat până în mină. Aţi văzut că s-a închis Termocentrala Mintia. Vin aceşti birocraţi europeni şi ne spun am închis Termocentrala Mintia pentru că uite, în Dobrogea, avem eoliene. Păi da, avem, dar eolienele produc curent câtă vreme bate vântul. Ce faci când nu mai bate vântul? Apelează la Înaltul Prea Sfinţitul Teodosie, poate faceţi o rugăciune să trimită Dumnezeu un vânt, să învârtă elicele. Nu aşa se poate conduce o ţară. Iar mesajul nostru şi al tuturor colegilor noştri este că nu suntem singuri şi că important este să fim uniţi şi important e să trimitem acelaşi mesaj că uniţi putem învinge şi chiar putem învinge”, a mai declarat Christian Terheş.

Evenimentul naţional de lansare a listei de candidaţi a avut loc pe 22 iulie la Arenele Romane din Bucureşti.

Pe lista de 44 de candidaţi se află Christian Terheş, Claudiu Târziu, Dan Tănasă, Şerban Dimitrie Sturza, Gheorghe Piperea, Mugur Mihăescu, Monica Iagăr.