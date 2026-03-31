Inițiativa legislativă, depusă de deputatul AUR Lucian Mușat, prevede completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prin introducerea unui prag de cifră de afaceri sub care firmele nu mai sunt obligate să efectueze analiza de risc la securitatea fizică.

„După ce am depus legea prin care dorim impozitarea corectă a salariilor part-time, dar și a ridicării plafonului de micro-întreprinderi la 250.000 de euro, față de 100.000 de euro cât este astăzi, venim în ajutorul antreprenorilor cu încă o lege care îi va degreva de un proces costisitor și inutil pentru micile afaceri românești. Eliminăm analiza de risc la securitate fizică pentru societățile cu o cifră de afaceri de până în 100.000 de euro, urmând ca, odată ce plafonul de micro-întreprinderi să fie ridicat la 250.000 de euro, numărul firmelor care ar beneficia de eliminarea analizei de risc la securitate fizică să fie mult mai mare”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

AUR atrage atenția că legislația actuală a fost concepută într-un context economic depășit și nu mai reflectă realitățile mediului de afaceri din România, unde majoritatea covârșitoare a firmelor sunt microîntreprinderi. Aplicarea uniformă a unor obligații costisitoare, indiferent de dimensiunea companiei, descurajează inițiativa economică și sufocă antreprenoriatul românesc.

Prin această inițiativă, AUR vrea să simplifice regulile pentru firme, să reducă birocrația și să creeze un mediu economic mai corect, în care obligațiile sunt adaptate la realitatea din teren. Este un pas necesar pentru a susține IMM-urile și pentru a debloca dezvoltarea economică din țară.

