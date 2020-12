AUDIO Nina Iliescu, interviu pentru Realitatea Plus. Ion Iliescu s-a testat și NU ARE COVID. Fostul președinte nu va vota

Nina Iliescu: Se simte bine, suntem acasa, suntem in ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-și repare o măsea.

Reporter: Dar nu a avut coronavirus cum a aparut in presa, nu?

N.I.: Nuu, nu , nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. (...) Și după aia am constatat ca sefa sectiei respective a avut coronavirus si de regula șefa venea cu urna. Și am zis să ne învățm minte, nu mai cerem.

Reporter: Ați iesit din casa?

N.I. În general nu am iesit, nu am iesit, dar am avut….avem si un ajutor in gospodarie. De 4 ori pe saptamana, o zi pe saptamana facem curatenie generala cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem. Baietii de la SPP inttotdeauna intra cu masca si se dezinfectează pe mâini.

Reporter: Dvs cum sunteti cu sanatatea?

N.I. Cu sanatatea ca la 90 de ani, cand o sa ajungeti la 90 de ani o sa va aduceti aminte cum am fost eu.