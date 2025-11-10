Audiențe TV în OCTOMBRIE. Realitatea Plus, cea mai importantă creștere pe segmentul televiziunilor de știri

Televiziunea Poporului își consolidează poziția de încredere
Luna octombrie, mai friguroasă, a adus o creştere consistentă a consumului de televiziune, arată datele de audienţă măsurate de Kantar Media și interpretate de site-ul specializat Pagina de Media. Pe segmentul televiziunii de știri, cea mai mare creştere a înregistrat-o Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, care-și consolidează astfel evoluția bună din ultima perioadă. 

Posturile de ştiri au avut o lună octombrie cu evoluţii contradictorii, marcată de o creștere importantă a Realitatea Plus. Televiziunea Poporului a avut cea mai mare creştere, cu 27.000 de telespectatori, până la 213.000 de persoane.

Posturile de știri Antena 3 CNN, Digi 24 şi B1 TV au creşteri mici, dar stabile.

Postul Public de televiziune rămâne o prezenţă „discretă”, ocupând poziţia 17 în clasamentul audiențelor, în coborâre faţă de septembrie.

Și în luna septembrie, Realitatea Plus a avut cea mai mare creștere pe tronsonul prime time național, cu peste 15.000 de telespectatori în plus față de luna august.

Televiziunea Poporului a urcat de la 1 punct la 1,1 puncte de rating, în timp ce posturile concurente, precum Antena 3 CNN și România TV, au stagnat.

 