Posturile de ştiri au avut o lună octombrie cu evoluţii contradictorii, marcată de o creștere importantă a Realitatea Plus. Televiziunea Poporului a avut cea mai mare creştere, cu 27.000 de telespectatori, până la 213.000 de persoane.

Posturile de știri Antena 3 CNN, Digi 24 şi B1 TV au creşteri mici, dar stabile.

Postul Public de televiziune rămâne o prezenţă „discretă”, ocupând poziţia 17 în clasamentul audiențelor, în coborâre faţă de septembrie.

Și în luna septembrie, Realitatea Plus a avut cea mai mare creștere pe tronsonul prime time național, cu peste 15.000 de telespectatori în plus față de luna august.

Televiziunea Poporului a urcat de la 1 punct la 1,1 puncte de rating, în timp ce posturile concurente, precum Antena 3 CNN și România TV, au stagnat.