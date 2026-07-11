Atenție unde opriți! Benzinăria care cere sute de euro taxă de parcare dacă nu cumperi combustibil

O oprire de un minut în Austria te poate costa o avere. O benzinărie locală a declanșat un val de revoltă în rândul șoferilor, trimițându-le somații de plată de sute de euro celor care au intrat pe proprietatea sa fără să alimenteze la pompă.
O mică stație de alimentare din localitatea Wöllersdorf-Steinabrückl (Austria Inferioară) a devenit spaima șoferilor din regiune. Deși era cunoscută în comunitate pentru prețurile sale avantajoase, benzinăria a trecut rapid în tabăra „infamiei” din cauza unei metode radicale de taxare a celor care îi calcă pragul fără a cumpăra combustibil. Proprietatea este monitorizată video, iar orice manevră de întoarcere, tranzit sau oprire neautorizată se lasă automat cu notificări de plată usturătoare.
Deși la intrare există panouri de avertizare care semnalează aceste reguli drastice, clienții reclamă faptul că indicatoarele sunt de dimensiuni reduse și amplasate în locuri greu vizibile. Paradoxal, deși stația este închisă în prezent, sistemul de penalizare continuă să funcționeze, fiind interzisă chiar și simpla traversare a terenului.
Coșmarul din plic: Avocații cer sute de euro pe un ton agresiv
Pățaniile șoferilor par desprinse dintr-un scenariu absurd. Publicația austriacă Krone.at relatează cazul lui Jakob P., un șofer care a oprit în incintă doar pentru a lua o sticlă cu apă din portbagaj. Două săptămâni mai târziu, acesta s-a trezit la cutia poștală cu o somație trimisă de o casă de avocatură, prin care i se solicita suma de 372 de euro.
„Am petrecut exact un minut și 28 de secunde pe acel teren”, a povestit, revoltat, bărbatul.
Jakob a explicat că scrisorile trimise de avocați folosesc un limbaj extrem de intimidant, conceput special pentru a-i panica pe oameni și a-i determina să plătească rapid, înainte de a cere ajutor specializat. Într-o situație trasă la indigo s-a aflat și Anita K., care a oprit preț de câteva momente alături de soțul ei, ambii fiind pe motociclete. În cazul lor, presiunea a crescut: au primit deja a doua notificare, în care administratorii le oferă „clemența” de a achita amenda în rate.
Reacția proprietarului: „Prețurile se văd și de pe stradă”
Contactat de jurnaliștii austrieci, proprietarul benzinăriei, Nikoll Bibaj, și-a apărat vehement strategia. Acesta consideră că, fiind vorba despre un spațiu privat, are tot dreptul să interzică orice manevră auto neautorizată, inclusiv staționările de scurtă durată pentru simpla comparare a tarifelor la pompă. „Prețurile sunt perfect vizibile și de pe stradă”, a tăiat-o scurt antreprenorul.
Totuși, pe fondul valului uriaș de reclamații, Bibaj a anunțat că a pus lacătul pe afacere și că dorește să rupă contractul cu firma de securitate care administrează camerele de supraveghere. Din considerente juridice însă, rezilierea va fi posibilă abia la finalul anului, ceea ce înseamnă că sistemul de monitorizare va mai face victime și în perioada următoare.
Ce spun experții auto: Ignorați scrisorile deocamdată
În urma numărului mare de plângeri, Camera Economică a intrat pe fir și le recomandă tuturor celor care se consideră nedreptățiți să refuze plata automată și să ceară de urgență asistență legală.
De altfel, după ce a consultat un avocat și serviciul de consiliere juridică al clubului auto ÖAMTC, Jakob P. a decis să riște: „Mi s-a recomandat în mod expres să ignor notificarea în această fază și să aștept să văd dacă vor avea curajul să mă dea în judecată”.