Elis Rroshkodol, cunoscut și sub numele de Elis Shkoza, este albanezul care l-a înjunghiat pe patronul de la Nuba pe 20 aprilie. Bărbatul de 35 de ani a reușit să fugă în Istanbul, iar de acolo s-a dus în Albania, însă țara lui natală are o politică clară: să nu își extrădeze cetățenii.



Potrivit presei belgiene, Elis Shkoza a fost membru al unei bande de crimă organizată, descoperită de aproape 10 ani în Belgia. În 2014, poliția belgiană anunța că a prins 15 indivizi, dintre care 13 erau albanezi. Grupul de hoți strânsese 15.000 de euro, obiecte de valoare și mai multe arme.



În martie 2021, presa italiană anunța că doi artiști, Elis și Anxhelo Shkoza, frați albanezi, și-au făcut o casă de discuri și au reușit să colaboreze cu fiica artistului Al Bano Carrisi, Jasmina.



Elis Rroshkodol i-ar fi luat numele artistului, identitate cu care ar fi reușit să ajungă în România și să îl înjunghie pe patronul Nuba. Albanezul l-a atacat pe Jean Sasu în zona fesieră. Anchetatorii au mai multe ipoteze, iar cea mai plauzibilă este că albanezul a vrut să îi transmită un mesaj din moment ce nu l-a înjunghiat într-o zonă cu potențial mortal.



"Pretul succesului vine la pachet cu mai multe lucruri, se pare. Incerc sa conturez un cerc de suspecti, dar n-am o pista concreta", a afirmat Jean Sasu, patronul clubului de lux din Capitala.



Jean Sasu a dat de înțeles că nu are dușmani și nu știe cine ar putea fi în spatele acestui atac. Patronul de la Nuba nu îl cunoaște pe Elis Rrashkodoli și a angajat mai mulți bodyguarzi care îl păzesc în permanență.