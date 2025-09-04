Suspectul a fost și el ucis în timpul incidentului, a precizat Jandarmeria Regală Canadiană (GRC) din provincia Manitoba. Incidentul a avut loc în Hollow Water, o rezervație autohtonă izolată, situată la peste 200 de kilometri nord de Winnipeg, capitala provinciei.

Poliția a deschis o anchetă pentru a determina circumstanțele atacului și motivele suspectului. Deocamdată, nu a dat niciun detaliu despre agresor sau despre tipul de armă folosită.

În 2022, 11 persoane au fost ucise și alte 18 rănite în comunitatea autohtonă James Smith Cree Nation și în micul sat vecin Weldon, din Saskatchewan, provincia învecinată. Aproape toate victimele erau autohtoni.

Aceștia reprezintă 5% din populația Canadei. Ei trăiesc în comunități adesea afectate de șomaj și sărăcie și sunt, de asemenea, victime ale omuciderilor mai des decât media.