„Degeaba sunt eu împlinită și am tot ce îmi trebuie dacă țara mea suferă.

Țara asta trebuie trezită la realitate și trebuie să încercăm să recuperăm toți acești ani în care am ajuns în situația asta de necrezut. Faptul că românii nu se mai iubesc între ei pe mine mă doare enorm și e ceva ce nu am mai întâlnit. Egoismul acesta.

România este o țară unică. Tot ce avem noi în țara aceasta sunt niște cadouri pe care nici nu știu dacă le merităm cu adevărat. Eu așa sper: să fie pace și țara aceasta să înflorească în fiecare zi și să aducem înapoi tot ce este al nostru și acum este înstrăinat. Inclusiv românii noștri care sunt în diaspora risipiți. Chiar și fiul meu să își facă meseria de pianist, concertist aici în țară. Este plecat de foarte mulți ani.

Dragi români, trebuie să vă uniți și fiți creștini buni și iubitori. Haideți să încercăm să punem umărul cu suflet de român și toți care mai iubim această țară să ne salvăm țara și să muncim aici și să încercăm să muncim aici, să luptăm pentru bunăstarea noastră și să ne îndreptăm către un viitor mai bun pentru noi și pentru România. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Vă iubesc și vă transmit toată dragostea mea.”, a declarat artista Silvia Dumitrescu.