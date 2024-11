Guvernul a aprobat un proiect de lege privind achiziţionarea a 32 de avioane F-35, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.



"A fost aprobat şi trimis către Parlament în procedură de urgenţă un proiect de lege are propune ca Guvernul României să atribuie Guvernului Statelor Unite ale Americii contractele de tip \"Letter of Offer and Acceptance\" pentru achiziţionarea a 32 de avioane F-35, de motoare, muniţii, suport logistic iniţial, acces permanent la lanţul global de suport al F-35, echipamente şi servicii şi de instruire a personalului navigant de aviaţie, a personalului de sprijin şi a personalului tehnic ingineresc de aviaţie, echipamente criptografice cu regim special, asistenţă de specialitate, precum şi realizarea de proiecte de cooperare industrială constând în transfer de tehnologie sau produse. Fondurile necesare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau prin împrumuturi ori garanţii de împrumuturi oferite de Guvernul Statelor Unite sau printr-o combinaţie a acestor variante", a declarat Mihai Constantin, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



De asemenea, se propune încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a unor acorduri de înţelegere cu producătorul avionului F-35 pentru realizarea proiectelor de cooperare industrială, a mai precizat Mihai Constantin.