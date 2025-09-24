Ce au anunțat anchetatorii?

Potrivit Agenției Naționale britanice de Combatere a Criminalității (NCA), suspectul a fost arestat pentru încălcarea legislației privind criminalitatea informatică, însă ulterior a fost eliberat pe cauțiune. „Această arestare reprezintă un pas important, dar ancheta este abia la început și continuă”, a declarat Paul Foster, șeful Unității de combatere a criminalității cibernetice din cadrul NCA.

Atacul, lansat sâmbătă dimineață, a vizat un sistem informatic de check-in pentru pasageri și bagaje, furnizat de compania Collins Aerospace. În urma incidentului, numeroși călători au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru formalitățile de îmbarcare, iar în unele cazuri zborurile au fost amânate sau anulate, în special în Belgia.

Autoritățile europene au confirmat că este vorba despre un atac realizat cu malware de tip ransomware. Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a avertizat că, deși situația s-a îmbunătățit treptat, consecințele nu au fost încă eliminate complet.

La Heathrow, cel mai aglomerat aeroport european, „marea majoritate a zborurilor s-a desfășurat normal”, au transmis miercuri autoritățile, însă pasagerilor li se recomandă să verifice în prealabil statusul curselor. Aeroportul din Bruxelles a raportat la rândul său perturbări „cu impact limitat”.