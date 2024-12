Concluziile acestui sondaj au fost prezentate vineri, la 29 noiembrie, într-o conferinţă online.

Potrivit acestui studiu, procentul ruşilor care se opun folosirii armamentului nuclear împotriva Ucrainei a scăzut de la 52% în iunie 2024, cât era la ultimul sondaj, la 45% în noiembrie.

Invers, numărul persoanelor chestionate care consideră recurgerea la arma nucleară drept justificată a crescut la 39%.

Astfel, 11% dintre persoanele chestionate consideră că este ”întru totul justificată”, iar 28% că este ”mai degrabă justificată”.

Prin comparaţie, persoanele care considerau justificată folosirea armamentului nuclear împotriva Ucrainei reprezentau 34% dintre respondenţi în iunie 2024 şi 29% în aprilie 2023.

