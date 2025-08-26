Anunțul Poliției, după ce fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a încercat să racoleze pentru relații intime un minor de 15 ani. Detalii șocante din anchetă: ce fotografie a trimis băiatului

Anunțul Poliției în cazul lui Sebastian Popescu. FOTO: Facebook
Noi detalii șocante ies la iveală în cazul fostului candidat la peședinția României Sebastian Popescu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru corupere de minori. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a dezvăluit cum a încercat aspirantul la cea mai înaltă funcție în stat să racoleze un minor în vârstă de 15 ani și să îl convingă să întrețină relații intime cu el. Mai mult, oamenii legii spun că bărbatul în vârstă de 45 de ani i-a trimis minorului o fotografie cu caracter pornografic. 

”În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare.

Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție.
Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic.

De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Polițiștii Capitalei tratează cu seriozitate toate cazurile semnalate și acționează ferm pentru protejarea minorilor și aplicarea legii”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. 