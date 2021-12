Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

"In principiu, bugetul este creionat. Aceste operatiuni premergatoare platii pensiilor sunt niste operatiuni destul de complicate... Datele se centralizeaza la nivel national, unde se tiparesc in sistem centralizat acele mandate de pensii, adica cupoanele acelea in limbaj cunoscut (...) Presupune niste verificari, presupune listarea acelor documente, dupa care ele se taie, se impacheteaza dupa anumite criterii, se fac pachetele, se trimite la Posta. De la Posta se preiau cu documentele centralizatoare si se distribuie pe oficiile postale, astfel incat pensiile sa fie platite incepand cu prima zi lucratoare a lunii ianuarie.

Operatiunea este si consumatoare de timp. In spatele acestei operatiuni sunt si niste costuri. Este vorba de costul hartiei, costurile de manopera care, in situatia in care s-ar reveni si s-ar tipari mandatele care sa revina, cineva ar trebui sa plateasca niste costuri.

E mai complicat sa vii sa adaugi niste diferente si in adminstrativ, si al evidentelor, decat sa faci lucrurile de la inceput asa cum trebuie", a declarat Doina Parcalabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii.