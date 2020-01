Anunț de la meteorologi. Cum va fi vremea în weekend

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 1 și 11 grade. Cerul va fi variabil în nord și nord-est și mai mult senin în rest.

Vântul va sufla moderat în Dobrogea, Bărăgan și la munte, cu unele intensificări pe creste, dar va fi în general slab în celelalte regiuni. Izolat, în zonele joase, dimineața vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură.

Mâine, valorile termice, în special cele diurne, vor fi mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei, chiar cu mult în zonele de deal și munte precum și în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 grade la Miercurea Ciuc și 14 grade la Drobeta. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile nord-vestice, însă doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe și polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Izolat, în zonele joase de relief, dimineața vor fi condiții de ceață.

Duminica, valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 14 grade, cu cele mai mari in sud-vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară in vest unde vor fi local si precipitatii predominant sub forma de ploaie si izolat condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Izolat vor fi condiții de ceață.