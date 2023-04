Anca Alexandrescu: Deci asta a fost conditia, sa se duca de Traian Basescu si au fost curatati?



UDREA: Sigur ca da. Nu cred ca-i mai interesa ce face Basescu, cat ca mai departe sa aiba proiect care sa fie viabil. Au vazut ca Maior isi dorea sa castige PSD-ul, normal. In 2014 isi dorea sa castige Ponta. In schimb, Statul Paralel, binomul, trinomul ca as baga si Inalta Curte plus ICCJ. Partenera de baza a lui Kovesi si Coldea, era Livia Stanciu de la Inalta Curte. Ei voiau proiect castigator dupa 2014. PNL n-ar fi castigat in fata PSD-ului, aveau nevoie ca PNL si PDL sa faca un proiect de dreapta impreuna. Nu spun ca e rau, comentez de ce unii au fost scapati pe parcurs iar altii, desi exista denunturi la adresa tuturor, ... daca eu sunt condamnata pentru ca am finantat campaniile politice ale partidului din 2009, n-ar trebui ca toata lumea care a finantat partide sau doar unii?



Ca doar nu-si imagineaza nimeni ca aceste partide s-au finantat doar cu banii adusi prin mine la partid. Mi-am asumat, da am adus.



Anca Alexandrescu: Mi-ati sugerat ca dosarele s-au facut la comanda politica...



UDREA: Unele s-au inchis la comanda politica, altele au mers cu abuzul pana la capat.



Anca Alexandrescu: Cum au aparut acele unitati de elita, cea de la Prahova, si dvs ati avut de a face cu Mihaela Iorga Moraru, au fost mutate niste dosare, au fost niste personaje protejate, altele acuzate. A aparut dosarul lui Crin Antonescu.



UDREA: Care s-a retras si dansul la timp, fara nicio problema.



Anca Alexandrescu: Cum functionau lucrurile? Am facut o emisiune cu mafia gunoaielor in care aparea dl Budeanu... au fost niste dosare, niste personaje care apareau acolo au fost scapate pentru ca au dat despre crin Antonescu. Cum functiona mecanismul? Aveati cunostinta?



UDREA: Ele s-au intamplat mai tarziu. Ele au inceput in 2010, povestea cu dosare .. si inainte exista Macovei care scria rapoartele MCV si zicea: in Romania acolo trebuie sa duceti pana la capat procesele pe care le aveti de mare coruptie, era al lui Nastase. Se punea presiune asupra judecatorilor, daca nu faceti asta aveti raport MCV negativ si vi se intampla ceva rau in UE. Azi nu-i mai intereseaza cu fondurile daca le mai primim sau nu le mai primim. La vremea aia conta. Se punea presiune asa pe judecatori si pe procurori. dupa 2010 s-a creat acest sistem. Ei s-au pregatit. Eu asociez si cu deepstate, din SUA, s-a creat sistemul Statul Paralel in care au inceput sa fie adunati oameni.



Era binomul Coldea Kovesi si multi altii. Sefii de insitutiii importante. ANI, Inalta Curte, curtile de apel, justitia, Serviciile, Armata, Politia.



Anca Alexandrescu: ANI a fost folosita, Horia Georgescu a fost folosit in aceasta lupta si apoi executat?



UDREA: Horia Georgescu.. e un episod trait de mine cu el si cu Maior, din campania electorala. Trebuiau sa faca cercetari referitoare la un dosar de incompatibilitate al lui Iohannis si a iesit un iures. Da, ANI era folosit. Acum i s-a spus sa nu faca acel demers juridic in care sa vada ce se intampla cu dosarul de nu se judeca.





Declarațiile complete ale Elenei Udrea în interviul de mai jos: