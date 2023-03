"Rudel nu a murit, el doar nu va mai fi langa noi. El ramane insa cu toate realizarile lui, ramane ca si personalitate sportiva. Rudel Obreja a fost vicepresedintele Federatiei Mondiale de Box Amator. A fost primul roman care a ocupat aceasta functie in forurile internationale. A fost primul boxer din lume care a dat knockout in casca.

El va continua sa existe prin copiii lui, pe care ii iubea extrem de mult.

Ma bucur ca este iubit de natiune. Ma bucur ca au venit oameni importanti si dragi sufletului lui si sa il conduca astazi pe ultimul drum.

Mi-as fi dorit mult si as fi dat orice din viata ca sa il strang in brate azi, ca sa isi vada copiii crescand... El nu trebuia sa ajunga in inchisoare pentru ca nu a facut nimic ca sa ajunga acolo. El a ajuns acolo din alte considerente despre care nu vreau sa vorbesc acum. El era un om demn, dedicat, un patriot care isi iubea tara. I s-a propus sa plece de neumarate ori, dar ales sa ramana aici pentru ca isi iubea tara cu toata fiinta sa. Nici macar cand a fost pus la zid si ciuruit, el a ramas aici", a adeclarat Antonia Obreja, la Realitatea PLUS.

Referitor la faptul ca Alexandra Pacuraru a anuntat ca Realitatea PLUS va da in judecata ANP si Guvernul Romaniei, sotia fostului mare campion a afirmat: "Cereti demisia directorului ANP, dar cum ramane cu medicul din penitenciar care, desi l-a vazut de 9 oria, nu a luat nicio masura decat dupa 2 luni si jumatate? Dar cu comandatul cum ramane? (...) Azi a fost sotul meu, dar maine poate fi oricare dintre noi. Maine cine va urma?".

Pe finalul interventiei sale telefonice, Antonia Obreja a povestit un moment extrem de emotionant petrecut atunci acnd a ajuns cu sotul sau in fata medicilor de la Spitalul Floreasca.

"Cand am ajuns cu el la Floreasca, medicii au spus: 'Doamna, acesti colegi ai nostri nu sunt colegi, sunt criminali. Nu poti sa tii un om in stadiul 4 cu aceste dureri. El le-a dus - va puteti imagina? Cata forta a avut sotul meu? Mereu l-ama dmirat, dar acum il admir si il pretuiesc si mai mult cand inteleg cate a facut, ce durere a indurat", a aratat ea.

În data de 12 martie, Rudel Obreja, fostul mare campion și, apoi, președinte al Federației Române de Box s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de 57 de ani, fiind măcinat de o boală grea. Diagnosticul medicilor a fost unul dur, cancer, iar de luni de zile Rudel Obreja urma tratamente chinuitoare, în speranța că va reuși să învingă boala.

În luna aprilie a anului trecut, Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare, în dosarul ”Gala Bute”.