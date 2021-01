Angela Merkel anunță un NOU capitol în relațiile cu SUA, după învestirea lui Biden: ”Este o adevărată celebrare a democraţiei americane”

Citată într-un mesaj postat pe Twitter de purtătorul său de cuvânt, Steffen Seibert, Merkel le-a transmis noului lider de la Casa Albă și Vicepreședintelui Kamala Harris ”cele mai calde felicitări”, spunând că învestirea lor este o ”adevărată celebrare a democraţiei americane”.

Chancellor #Merkel: "Warmest congratulations on your inauguration, @POTUS Joe Biden and @VP Kamala Harris - a true celebration of American democracy. I look forward to a new chapter of German-American friendship and cooperation." #InaugurationDay