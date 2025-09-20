Presupusa „cârtiță” ar fi fost sub supravegherea Direcției de Securitate și Informații a Statului (DSN) timp de săptămâni și luni . El a atras atenția după întâlnirea cu un diplomat de la ambasada Rusiei la Viena, despre care se crede, potrivit agențiilor de informații, că este un potențial spion pentru agenția de informații interne rusă, FSB.

Raid la domiciliu

Se pare că o percheziție la domiciliul angajatului a scos la iveală documente sensibile. Acestea sunt analizate în prezent.

Nu este clar dacă suspectul a acționat singur sau dacă au fost implicate și alte persoane. Rămâne de stabilit ce informații au fost comunicate și cât timp. Conform raportului, se spune că angajatul ar fi lucrat și pentru Adnoc, compania petrolieră de stat din Abu Dhabi și coproprietar al OMV, o perioadă de timp.

Cazul a ajuns acum și la Ministerul de Externe, a relatat sâmbătă Ö1 Mittagsjournal . Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse a fost chemat la minister. Părții ruse i s-a cerut să ridice imunitatea angajatului ambasadei. Termenul limită pentru a face acest lucru expiră în câteva zile. Dacă Rusia nu se conformează, persoana în cauză va fi declarată indezirabilă.

OMV confirmă concedierea angajatului

OMV a confirmat pentru profil că „relația de muncă cu angajatul în cauză a fost încetată cu efect imediat”. Compania cooperează pe deplin cu autoritățile competente. Nu au fost furnizate detalii suplimentare, invocând un raport individual de muncă.