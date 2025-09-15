Poliţia Română a anunţat, luni, că poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene ”Henri Coandă”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Ilfov, la locuinţa unei persoane cercetate pentru delapidare în formă continuată.

Ancheta a început după ce poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene ”Henri Coandă” au fost sesizaţi, printr-o plângere scrisă, de către o firmă de curierat cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie-30 august a acestui an. Conform primelor informații, prejudiciul cauzat as-ar ridica la suma de 3.700 de euro.

”Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat de 45 de ani, din Snagov, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit colete ce conţineau aparate electronice şi electrocasnice (14 acte materiale). În urma efectuării percheziţiei de către poliţişti, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză. De asemenea, a fost descoperit un autoturism care figura cu menţiuni operative, respectiv «sechestru», fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, au transmis luni polițiștii.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.