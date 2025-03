De asemenea, acesta spune că frații au recunoscut chiar ei că sunt implicați în racolarea, traficarea și exploatarea femeilor din întreaga lume, iar pentru asta va dispune de toate mijloacele și resursele pentru a le urmări comportamentul. Ba mai mult, procurorul susține că vor fi trași la răspundere dacă se vor stabili în Florida.

Tate îl atacă pe guvernatorul Floridei

„Acești indivizi au recunoscut ei înșiși public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea şi exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore. Știți, oameni se pot juca cu cuvintele cât vor ei și se pot apăra cum or vrea ei, dar în Florida, acest tip de comportament este văzut ca fiind groaznic. Noi nu vom accepta acest lucru.”, a declarat James Uthmeier, procurorul general al Floridei.

Declarațiile vin după ce Tate l-a atacat pe guvernatorul Floridei, pentru că nu a fost primit ca un erou în momentul in care a aterizat în SUA. Între timp, în România este scandal uriaș. Mai mulți parlamentari români cer anchetă, după ce Andrew Tate a spus că DIICOT i-a ridicat interdicția de a părăsi România cu condiția ca totul să se facă în secret.

„Soroș și Uniunea Europeană, care a devenit comunistă, au o foarte mare influență în România. Și există o luptă între statul pro-american și statul soroșist. Sunt două tabere, iar una dintre ele mă vrea pe mine în închisoare pe viață. Interdicția de a părăsi România a fost ridicată, am fost acolo foarte mult timp, am avut chef de o vacanță. Am crezut că Ron DeSantis este un guvernator bun, am ales Florida, s-a dovedit că și el este comunist ca restul, dar eu o să fiu aici pentru un timp. Nu este nicio conspirație.”, a menționat Andrew Tate.

Mai mult decât atât, cei doi frați ar fi pus deja ochii pe una dintre cele mai spectaculoase vile din Miami Beach, la scurt timp după aterizarea în SUA. Prima destinație din Florida a fost o vilă scumpă situată pe malul apei. Presa internațională arată că britanicii au închiriat vila cu 110 de mii de dolari pe lună.

În schimb, despre Donald Trump spune că este un gangster pe care îl apreciază.

„Știi ce e interesant? Trump este un lider, Trump chiar e un gangster. Nu știu, nu știu, nu știu nimic despre asta. Acest răspuns este cel mai corect în legătură cu mai multe chestii. Ăsta este un sfat de viață pentru toată lumea.”, a completat Andrew Tate.