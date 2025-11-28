Alături de Andrei Gușă, noii vicepreședinți desemnați sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu, conform comunicatului emis de AUR.
Andrei Gușă, care s-a alăturat partidului AUR în iunie 2025, era susținut de liderul George Simion pentru această poziție.
Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului pentru 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, „locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”.
„Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, a transmis formațiunea politică.