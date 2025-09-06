13 directori ai Romsilva au primit în decurs de doi ani, sub pretextul unor bonusuri de pensionare, sume uriașe de bani care depășesc 1 milion de euro.

Pe lângă pensiile de nababi pe care aceștia urmau să le încaseze, directorii care au decis să își încheie cariera la Romsilva au primit o adevărată avere sub forma unor prime.

Nereguli sunt legate și de actuala conducere a instituție, deși ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a susținut că porcesul de selecție a fost unul transparent.

Surse din cadrul instituiei spun că aceasta ar fi dat mână liberă Consiliului de Administrație să numească în funcția de director interimar al Romsilva pe cine dorește.

Astfel, în fruntea instituției a ajuns Jean Vișan, care a mai ocupat funcții de conducere în regie.

Actualul director interimar al Romsilva a intrat în atenția procurorilor în anul 2024, când oamenii legii au descoperit mai multe nereguli finanicare de peste 13 miliarde de lei în instituția pe care acesta o conducea la Buzău.