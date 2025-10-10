Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, oamenii legii au efectuat vineri o percheziție la locuința acestuia, în cadrul unui dosar penal deschis pentru furt și distrugere. Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz și a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Secției nr. 4 Poliție Rurală și Biroului Criminalistic.

Ce au transmis oamenii legii?

Anchetatorii bănuiesc că bărbatul ar fi sustras crucea din bronz în perioada 2–4 octombrie, de pe coroana stemei din calcar, considerată un element de patrimoniu local. Cu toate acestea, în urma percheziției, obiectul furat nu a fost găsit, ceea ce sugerează că ar fi putut fi ascuns, valorificat sau distrus.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs fapta și pentru a recupera piesa dispărută.

Poliția subliniază că astfel de acțiuni aduc prejudicii nu doar patrimoniului cultural, ci și identității istorice a comunității locale.