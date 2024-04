Familia femeii a povestit totul în mediul online

Familia femeii a decis să facă publică întreaga experiență pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Totul s-a petrecut recent, când femeia în vârstă de 87 de ani, însoțită de fiul său, a mers în cârje la biserică pentru a se spovedi, neștiind ce urmează să se întâmple.

Surpriza a fost uriașă atunci când preotul a refuzat să îndeplinească cererea ei, motivând că nu locuiește pe aceeași stradă cu femeia. În plus, i-a sugerat să se adreseze unui alt preot, vecin cu ea, pentru spovedanie.

Fiul femeii a exprimat indignarea sa pe rețelele de socializare, descriind situația ca fiind una de neînțeles și de neiertat. El a subliniat că trimite acasă o bătrână în cârje și că este de neînțeles cum poate un preot să refuze spovedania în biserică.

„Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne..... Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine ruşine ruşine”, a transmis băiatul femeii în mediul online.

Cum a reacționat Arhiepiscopia Tomisului

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat prompt la acest incident, declarând că refuzul unui cleric de a spovedi un creștin este o greșeală gravă și va fi sancționat conform regulamentului bisericesc. Potențialele sancțiuni pentru preotul implicat includ dojana arhierească, canon de post și pocăință la mănăstire sau mutare disciplinară, iar în cazuri extreme, caterisirea.

„Clericul duhovnic care refuză pocăinţa celui ce se întoarce de la păcat se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară; în caz de neîndreptare se cateriseşte”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului, conform antena3.ro.