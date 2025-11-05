Candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a prezentat o serie de propuneri menite să atace problemele cronice ale Bucureștiului, de la trafic la calitatea produselor din piețe.

Lupta cu blocajele în trafic

Alexandrescu propune două măsuri directe pentru decongestionarea străzilor:

1 - Interzicerea aprovizionării pe timpul zilei. Candidata ar interzice livrările la magazine și restaurante în timpul orelor de vârf, susținând că este o practică internațională eficientă. „Aș interzice aprovizionarea în timpul zilei, așa-i peste tot în lume.”

2 - Reintroducerea autobuzelor școlare. Aceasta solicită ca STB să reintroducă și să extindă secțiunea de autobuze școlare în toate sectoarele, o măsură pe care o consideră esențială pentru a reduce „miile de mașini” ale părinților care blochează traficul. Ea acuză administrația precedentă, condusă de Nicușor Dan, că le-a desființat pe cele care existau în Sectoarele 1 și 3.

Disciplina în urbanism și infrastructura socială

Viziunea sa pentru dezvoltarea orașului implică obligarea dezvoltatorilor să contribuie la infrastructura publică. Alexandrescu ar impune ca „toți cei care construiesc cartiere rezidențiale trebuie, obligatoriu, să facă grădinițe.”

Ea pledează ca primăriile de sector, cu sprijin de la Primăria Capitalei, să oblige dezvoltatorii să construiască facilități educaționale odată cu blocurile.

Curățenia în piețe și sprijin pentru producători

Jurnalista a pus accent și pe calitatea vieții de zi cu zi, inclusiv pe alimentație. Anca Alexandrescu dorește organizarea de piețe tradiționale în fiecare sector în weekenduri, unde oamenii să poată cumpăra produse de la producători români adevărați.

Ea critică situația actuală, acuzând că piețele sunt pline de speculanți care folosesc „certificate de producători făcute la negru” pentru a vinde produse de proastă calitate aduse din import, precum cele din Turcia, în detrimentul producătorilor autohtoni.